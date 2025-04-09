В Севастополе вынесли приговор участникам группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей 1958, 1977, 1982 и 1990 г.р.

Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников. В период с января 2016 по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11 % от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Ленинский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, роли и степени участия каждого виновного, назначил им лишение свободы на сроки от 1 до 4 лет условно с испытательным сроком 2 или 3 года. Также по приговору суда они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 3,35 млн рублей.

Арест, наложенный в ходе следствия на денежные средства и автомобили обвиняемых, оставлен без изменений.

Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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