В Севастополе вынесли приговор участнику организованной группы, занимавшейся вымогательством у бизнесменов

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя.

Он признан виновным по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Установлено, что злоумышленник входил в состав организованной группы, занимавшейся вымогательством имущества у представителей бизнеса. В период с 2009 по 2012 годы совместно с четырьмя сообщниками он требовал от предпринимателя, который работал в сфере пассажирских автомобильных перевозок, денежные средства в размере почти 24 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса. Применяя насилие и угрозы, они смогли получить от потерпевшего почти 2,4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.