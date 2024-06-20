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В Севастополе вынесли приговор участнику организованной группы, занимавшейся вымогательством у бизнесменов
Иллюстрация: ВК

В Севастополе вынесли приговор участнику организованной группы, занимавшейся вымогательством у бизнесменов

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:49 20.06.2024

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя.

Он признан виновным по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Установлено, что злоумышленник входил в состав организованной группы, занимавшейся вымогательством имущества у представителей бизнеса. В период с 2009 по 2012 годы совместно с четырьмя сообщниками он требовал от предпринимателя, который работал в сфере пассажирских автомобильных перевозок, денежные средства в размере почти 24 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса. Применяя насилие и угрозы, они смогли получить от потерпевшего почти 2,4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Преступные действия группы пресечены сотрудниками уголовного розыска. Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением  УМВД России по г. Севастополю.

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Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Один из сообщников мужчины осужден ранее тем же районным судом. Еще трое злоумышленников объявлены в розыск.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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