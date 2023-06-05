В Севастополе вынесли приговор в отношении лиц, осуществлявших незаконную добычу полезных ископаемых в Языковой балке

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Качинское шоссе, 44-А, и прилегающих к нему землях города Севастополя.

Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой). Установлено, что осужденные через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке г. Севастополя, они осуществляли земляные работы под видом выполнения противооползневых мероприятий. При этом из недр путем поэтапного снятия слоев грунта ими извлекалось общераспространенное полезное ископаемое «галька», которое реализовывалось по заниженной стоимости иным юридическим лицам, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом, незаконно добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследование проведено следственными управлением УМВД России по г. Севастополю. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.

Нахимовский районный суд г. Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей каждому.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск Правительства города Севастополя о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного преступлением, в размере почти 81 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

С тегами: прокуратура Севастополя