В Севастополе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:05 02.12.2025

Прокуратура доказала в суде вину 40-летнего местного жителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб подросток.

Установлено, что 11 февраля 2024 года, около 1 часа 35 минут, в г. Севастополе осужденный ехал рулем автомобиля «Мерседес» по ул. Отрадной в направлении ул. Шабалина. При повороте налево на парковку садового центра он не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который двигался во встречном направлении. На мотоцикле ехали двое подростков. В результате столкновения транспортных средств 17-летний водитель мотоцикла получил травму руки, а 15-летний пассажир – тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Гагаринский районный суд г. Севастополя признал водителя автомобиля виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами в течение 2,5 лет. Также суд удовлетворил поддержанный прокуратурой иск о компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

