В Севастополе вынесли приговор за незаконную добычу более 16 тысяч экземпляров мидий

Согласившись с позицией Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Аралова, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям в возрасте 42 и 52 лет.

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением способа массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Установлено, что 18 октября 2024 года возле причала № 103 в Нахимовском районе г. Севастополя мужчины осуществили добычу мидий в период нереста. При этом они использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов. Таким образом, в акватории Южной бухты злоумышленники незаконно собрали свыше 16 тысяч экземпляров мидий, причинив государству ущерб в размере более 350 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Мужчины погрузили мидии в минивэн марки «Хонда-Степвагон» и попытались выехать с территории причала, но были задержаны сотрудниками пограничных органов. Добытые ресурсы планировалось доставить в заранее арендованный цех для дальнейшей переработки, фасовки и продажи.

Расследование проведено отделением дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Республике Крым.

Нахимовский районный суд г. Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры города о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба.

источник: пресс-служба прокуратура Севастополя

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