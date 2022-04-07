В Севастополе вынесли приговор жителю Владивостока — убил знакомого четыре года назад. Отдыхали, выпивали…

Прокуратура доказала в суде вину мужчины, совершившего убийство своего знакомого в гостиничном комплексе в Каче. Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Владивостока 1960 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что в марте 2018 года, в вечернее время, мужчина в номере гостиничного комплекса в пгт Кача совместно со своим 30-летним знакомым из Республики Башкортостан распивал спиртные напитки. В ходе возникшей между ними ссоры злоумышленник перекинул своего товарища через ограждение балкона и сбросил с высоты 6-го этажа вниз на твердую бетонную поверхность. В результате полученных от падения телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Расследование проведено следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

Нахимовский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Не согласившись с приговором суда, в частности с квалификацией действий злоумышленника и строгостью наказания, адвокат обжаловал его. Однако в апреле 2022 года Севастопольский городской суд признал обоснованной позицию прокуратуры, которая настаивала на законности приговора, и отклонил апелляционную жалобу.

Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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