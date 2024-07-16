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В Севастополе выпускник одной из школ ответит за дискредитацию Вооруженных Сил России

В Севастополе выпускник одной из школ ответит за дискредитацию Вооруженных Сил России

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:38 16.07.2024

В процессе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю обнаружили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику.

Высказывания комментатора, дискредитирующие действия российской армии, стали доступны для публичного просмотра широкому кругу пользователей сети «Интернет». Нарушителем оказался 19-летний выпускник одной из школ Севастополя. Он сознался в содеянном правонарушении. В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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