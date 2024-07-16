В Севастополе выпускник одной из школ ответит за дискредитацию Вооруженных Сил России

Высказывания комментатора, дискредитирующие действия российской армии, стали доступны для публичного просмотра широкому кругу пользователей сети «Интернет». Нарушителем оказался 19-летний выпускник одной из школ Севастополя. Он сознался в содеянном правонарушении. В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.