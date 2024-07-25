Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе взамен бесплатного предоставления земельного участка можно будет получать деньги
актуально в республике
В Севастополе взамен бесплатного предоставления земельного участка можно будет получать деньги

В Севастополе взамен бесплатного предоставления земельного участка можно будет получать деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:59 25.07.2024

На пленарном заседании Законодательного Собрания Севастополя принят законопроект, согласно которому участники специальной военной операции и члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, а также иные категории граждан, имеющие право на предоставления земельного участка в собственность бесплатно, могут получить взамен указанного земельного участка единовременную денежную компенсацию. Документ был внесён в Законодательное Собрание губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым совместно с группой депутатов Заксобрания.

Вопрос о предоставлении альтернативы выделенному земельному участку мы уже не раз обсуждали на встречах с семьями военнослужащих и во время прямых эфиров на телеканале СТВ. Многие из тех, с кем я общался, желали иметь возможность выбора между участком и деньгами. Теперь такой возможностью могут воспользоваться участники специальной военной операции, члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и другие категории граждан, имеющие право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Размер компенсации составит 1 млн рублей. В случае, если выплату будет получать многодетная семья, эту сумму в равных долях распределят между всеми членами такой семьи. Денежная компенсация будет предоставляться в порядке той же очереди, как и земельные участки.

Гражданину будет предоставляться уведомление по аналогии с тем, как это происходит с получением земельного участка – ДИЗО направляет уведомление о возможности предоставления такой компенсации и получает ответ от гражданина о согласии либо несогласии. Если он не соглашается на получение компенсации, он остаётся в очереди на получение земельного участка. Очерёдность ровным счетом такая же, как и на получение земельного участка. Дополнительная очередь устанавливаться не будет, — подчеркивает представитель губернатора в Законодательном Собрании Вита Романив.

Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 млн рублей – это позволит направить уведомление о возможности получения компенсации первым 100 гражданам (в том числе участникам СВО и членам их семей), стоящим в очереди на получение земельного участка в собственность бесплатно.

Меры поддержки участников СВО находятся на постоянном контроле у губернатора Михаила Развожаева. На ближайшем заседании Правительства Севастополя планируется утвердить очередную документацию по планировке территории, после чего будут выделены земельные участки для предоставления участникам СВО, — сообщила Вита Романив.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законодательство города Севастополя, согласно которым несовершеннолетним детям погибших (умерших) участников СВО предоставлено право оформить земельные участки в собственность бесплатно либо получить выплату единовременной денежной компенсации взамен указанных земельных участков на основании заявлений их законных представителей в соответствии с установленной законодательством процедурой. Раньше такой возможности не было.

Узнайте больше:  В Севастополе в 2024 году отремонтировали 99 дорог

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя приняли законопроект в двух чтениях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: земля в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
земля в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.