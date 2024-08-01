В Севастополе взят под стражу чиновник ДИЗО — торговал информацией о земельных участках

В Севастополе должностное лицо ДИЗО подозревается в передаче за денежное вознаграждение информации о невостребованных земельных участках.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении администратора информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений города Севастополя, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации лицом с использованием служебного положения (ч.3 ст. 272 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что специалист департамента, имеющий доступ к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, копировал для своего знакомого охраняемую законом компьютерную информацию. За денежное вознаграждение должностное лицо передавал схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан, но не востребованных ими, чтобы в дальнейшем знакомый мог выступить в качестве третьего лица для их переуступки, — сообщили в Следственном комитете.