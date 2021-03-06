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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:35 06.03.2021

По состоянию на утро 6 марта зарегистрированы 48 новых случаев заболевания COVID-19. 26 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 63 до 73 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 274 человека. В настоящий момент выздоровел 11 401 человек, 512 – умерло, — уточнили статистику в городском правительстве.

Под наблюдением находится 684 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом

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