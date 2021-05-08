В Севастополе за неделю «майских каникул» найдено  145 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

9 мая исполнится 76 лет со дня Победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Севастополе отметят 77-летие с момента освобождения города-Героя от немецко-фашистских захватчиков. Ожесточённые бои 1941–1945 годов страшным вихрем прокатились по нашей родной земле, оставив страшные напоминания потомкам. Речь об артефактах, которые то и дело дают знать о себе в разных уголках нашего региона – они до сих пор несут угрозу людям и территориям.

Практически ежедневно пиротехнические подразделения Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю реагируют на информацию об обнаружении взрывоопасных предметов времён войны – как на суше, так и на морском дне. И символично, что в 2021 году в канун Дня Победы в короткий срок в севастопольское спасательное ведомство поступило значительное количество таких сообщений, инициирован целый ряд успешных операций по обезвреживанию боеприпасов Великой Отечественной, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Только за неделю майских праздничных выходных – с 1 по 8 мая включительно – севастопольские пиротехники МЧС России обнаружили и идентифицировали 145 взрывоопасных предметов. В их числе 22 артснаряда, 56 миномётных мин, 22 гранаты, две авиабомбы весом 50 килограммов каждая.

4 мая в Балаклавском муниципальном на территории зелёного массива Мекензиевского лесничества от МЧС России работали четыре человека личного состава и две единицы техники. Там было обнаружено значительное скопление боеприпасов: 8 артснарядов, 25 миномётных мин, 14 ручных гранат и ещё более трёх десятков иных взрывоопасных находок. Всего 79 единиц.

Ещё одна масштабная операция проведена также в Балаклавском районе – по улице Грибной. Там на открытой территории были замечены 5 артснарядов и 5 тротиловых шашек, ручная граната, миномётная мина, взрыватель и две авиабомбы производства гитлеровской Германии – SC-50. Обезвреживание в обоих случаях было решено производить поэтапно. Мероприятия осуществили на должном профессиональном уровне: все требования безопасности соблюдены, ущерба населению, природным территориям и инфраструктуре не нанесено.

Всего же с начала 2021 года, по состоянию на 8 мая, силами пиротехников Главного управления МЧС России по городу Севастополю обнаружено 720 боеприпасов времён Великой Отечественной войны – что более чем в два раза превосходит показатель за аналогичный период минувшего года.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.