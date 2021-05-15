В Севастополе за сутки 25 заразившихся COVID-19, 28 выздоровевших, двое умерших от инфекции

В Севастополе, по информации регионального правительства, по состоянию на утро 15 мая зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. 28 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 70 лет и 84 года.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 406 человек. В настоящий момент выздоровели 13 369 человек, 657 умерли.
Под наблюдением находится 282 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Единая «горячая линия» для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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