В Севастополе за сутки 25 заразившихся COVID-19, 28 выздоровевших, двое умерших от инфекции

В Севастополе, по информации регионального правительства, по состоянию на утро 15 мая зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. 28 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 70 лет и 84 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 406 человек. В настоящий момент выздоровели 13 369 человек, 657 умерли.

Под наблюдением находится 282 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая «горячая линия» для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.