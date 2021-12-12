Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе за сутки из «ковидных» отделений больниц выписалось почти четыре сотни человек

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе за сутки из «ковидных» отделений больниц выписалось почти четыре сотни человек
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе за сутки из «ковидных» отделений больниц выписалось почти четыре сотни человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:05 12.12.2021

По состоянию на 12 декабря в Севастополе зарегистрированы 159 новых случаев заболевания COVID-19. 393 человека выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 57 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 984 человека. В настоящий момент выздоровели 47 184 человека, 1 774 умерли.

Узнайте больше:  Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем Конституции

На утро 12 декабря сделали прививку от коронавируса 259 918 человек. Второй этап вакцинации прошли 239 029 севастопольцев. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В Севастополе за сутки из «ковидных» отделений больниц выписалось почти четыре сотни человек

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.