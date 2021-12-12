В Севастополе за сутки из «ковидных» отделений больниц выписалось почти четыре сотни человек

По состоянию на 12 декабря в Севастополе зарегистрированы 159 новых случаев заболевания COVID-19. 393 человека выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 57 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 984 человека. В настоящий момент выздоровели 47 184 человека, 1 774 умерли.

На утро 12 декабря сделали прививку от коронавируса 259 918 человек. Второй этап вакцинации прошли 239 029 севастопольцев. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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