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«Верево Сити»
В Севастополе за сутки заболело COVID-19 125 человек, выписано с выздоровлением – 122
Фото: pxhere.com

В Севастополе за сутки заболело COVID-19 125 человек, выписано с выздоровлением – 122

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:06 04.09.2021

По состоянию на 4 сентября в Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19. 122 пациента выписаны после выздоровления, умерли четыре человека в возрасте от 66 до 90 лет.

Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 27 717 человек. В настоящий момент выздоровели 25 169 человек, 1 032 умерли. Под наблюдением находятся 749 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая «горячая линия» в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе за сутки заболело COVID-19 125 человек, выписано с выздоровлением – 122

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