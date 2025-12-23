В Севастополе задержали барышню, которую подозревают в краже золотого кольца у барбера

Пара молодых людей пришла в барбершоп получить стандартную услугу – стрижку для мужчины. Пока длилась вся процедура, девушка сидела в зоне ожидания, рассматривала интерьер и случайно заметила блеск на кресле – это оказалось золотое кольцо с белым камнем. Настолько ювелирное изделие понравилось местной жительнице, что она тут же прибрала его к рукам.
Ее возлюбленного подстригли, он оплатил процедуру и они ушли довольные и счастливые, правда, по разным причинам. В тот же момент работник барбершопа начал искать свое кольцо, но все попытки не увенчались успехом. Тогда он обратился в ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением о краже украшения стоимостью более 50 тысяч рублей, — озвучили детали пресс-служба УМВД России в Севастополе.
Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали 35-летнюю местную жительницу, падкую на красивые блестящие вещи. Также полицейские выяснили, что девушка сдала кольцо в ломбард. Она признала вину и раскаялась.
В отношении задержанной следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям статьи ей грозит до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
