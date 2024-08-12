В Севастополе задержали барышню, похитившую деньги с банковской карты

В ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту, а когда ей стали приходить сообщения о списании денежных средств со счета, незамедлительно заблокировала её и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что нашла утерянную карту в подъезде многоквартирного дома и присвоила себе. Потратив с неё небольшую сумму, она передала карту в пользование своей несовершеннолетней дочери, которая не знала о том, что тратит чужие денежные средства. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе