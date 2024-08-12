В Севастополе задержали барышню, похитившую деньги с банковской карты

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что нашла утерянную карту в подъезде многоквартирного дома и присвоила себе. Потратив с неё небольшую сумму, она передала карту в пользование своей несовершеннолетней дочери, которая не знала о том, что тратит чужие денежные средства. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.