В Севастополе задержали бывшую работницу почтового отделения, подозреваемую в хищении почти 78 тысяч рублей у клиента

Как оказалось, сотрудница отделения, которая помогала ему оформлять переводы, незадолго до его визита уволилась по собственному желанию. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району вышли на след злоумышленницы и задержали её. Все это время женщина присваивала себе полученные от потерпевшего денежные средства и тратила их на свои нужды. А для того, чтобы преступная схема не была раскрыта, она распечатывала поддельные квитанции о получении денег адресатом, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Следственным отделом ОМВД в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю