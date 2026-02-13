В Севастополе задержали бывшую работницу почтового отделения, подозреваемую в хищении почти 78 тысяч рублей у клиента

Установлено, что 51-летний севастополец решил воспользоваться услугами почтового отделения для оплаты алиментов. С этой целью он обратился к 37-летней сотруднице и на протяжении полугода ежемесячно оформлял с её помощью почтовые переводы, которые в этом же отделении должна была получать бывшая супруга. Все вроде шло по плану, но в один из дней, к большому удивлению, мужчине пришло уведомление о задолженности по выплатам. Тогда он поспешил на почту для выяснения обстоятельств.
Как оказалось, сотрудница отделения, которая помогала ему оформлять переводы, незадолго до его визита уволилась по собственному желанию. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию.
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району вышли на след злоумышленницы и задержали её. Все это время женщина присваивала себе полученные от потерпевшего денежные средства и тратила их на свои нужды. А для того, чтобы преступная схема не была раскрыта, она распечатывала поддельные квитанции о получении денег адресатом, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Следственным отделом ОМВД в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
