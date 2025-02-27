В Севастополе задержали коммивояжёров, похитивших у пенсионерки золотые украшения

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Новости Республики
В Севастополе задержаны двое коммивояжёров, похитивших у пенсионерки золотые украшения Сегодня 15:00 1 В полицию обратилась внучка потерпевшей, которая сообщила, что её бабушка стала жертвой грабителей. По версии следствия, 18 и 21-летний двоюродные братья, представители цыганской народности, приехали с семьей из Ростовской области в Севастополь на своем автомобиле «Лада Гранта» для продажи постельных принадлежностей. Передвигаясь по городу, они предлагали прохожим купить с рук бельё, подушки, одеяла и другой товар по завышенным ценам. Так, в один из дней они приметили 76-летнюю местную жительницу и решили подзаработать. Остановившись рядом с пенсионеркой, один из братьев начал настойчиво предлагать ей товар, а для того, чтобы больше расположить к себе потенциальную покупательницу, коммивояжёры даже подвезли её домой. Поддавшись на уговоры, женщина согласилась приобрести комплект постельного белья стоимостью 5 тысяч рублей, однако достаточной суммы наличных у неё с собой не оказалось. Тогда продавцы предложили ей забрать товар и подняться в квартиру за деньгами, оставив им в залог золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей. Придя домой, пенсионерка похвасталась своей покупкой внучке, которая сразу поняла, что её бабушка стала жертвой обмана. Девушка потребовала немедленно спуститься и забрать у горе-коммерсантов золотое украшение. Увидев в окна подъезда, что женщина возвращается не одна, подозреваемые решили скрыться. Родственница жертвы успела запомнить номер автомобиля и сообщила в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые и задержали их. Как оказалось, золотое украшение младший из братьев подарил матери, не сказав о его криминальном происхождении. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено законной владелице. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе задержали коммивояжёров, похитивших у пенсионерки золотые украшения

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:38 27.02.2025

В полицию обратилась внучка потерпевшей, которая сообщила, что её бабушка стала жертвой грабителей.

По версии следствия, 18 и 21-летний двоюродные братья, представители цыганской народности, приехали с семьей из Ростовской области в Севастополь на своем автомобиле «Лада Гранта» для продажи постельных принадлежностей. Передвигаясь по городу, они предлагали прохожим купить с рук бельё, подушки, одеяла и другой товар по завышенным ценам. Так, в один из дней они приметили 76-летнюю местную жительницу и решили подзаработать. Остановившись рядом с пенсионеркой, один из братьев начал настойчиво предлагать ей товар, а для того, чтобы больше расположить к себе потенциальную покупательницу, коммивояжёры даже подвезли её домой. Поддавшись на уговоры, женщина согласилась приобрести комплект постельного белья стоимостью 5 тысяч рублей, однако достаточной суммы наличных у неё с собой не оказалось. Тогда продавцы предложили ей забрать товар и подняться в квартиру за деньгами, оставив им в залог золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей.

Придя домой, пенсионерка похвасталась своей покупкой внучке, которая сразу поняла, что её бабушка стала жертвой обмана. Девушка потребовала немедленно спуститься и забрать у горе-коммерсантов золотое украшение. Увидев в окна подъезда, что женщина возвращается не одна, подозреваемые решили скрыться. Родственница жертвы успела запомнить номер автомобиля и сообщила в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые и задержали их. Как оказалось, золотое украшение младший из братьев подарил матери, не сказав о его криминальном происхождении. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено законной владелице.

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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