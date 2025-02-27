В Севастополе задержали коммивояжёров, похитивших у пенсионерки золотые украшения

По версии следствия, 18 и 21-летний двоюродные братья, представители цыганской народности, приехали с семьей из Ростовской области в Севастополь на своем автомобиле «Лада Гранта» для продажи постельных принадлежностей. Передвигаясь по городу, они предлагали прохожим купить с рук бельё, подушки, одеяла и другой товар по завышенным ценам. Так, в один из дней они приметили 76-летнюю местную жительницу и решили подзаработать. Остановившись рядом с пенсионеркой, один из братьев начал настойчиво предлагать ей товар, а для того, чтобы больше расположить к себе потенциальную покупательницу, коммивояжёры даже подвезли её домой. Поддавшись на уговоры, женщина согласилась приобрести комплект постельного белья стоимостью 5 тысяч рублей, однако достаточной суммы наличных у неё с собой не оказалось. Тогда продавцы предложили ей забрать товар и подняться в квартиру за деньгами, оставив им в залог золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей.

Придя домой, пенсионерка похвасталась своей покупкой внучке, которая сразу поняла, что её бабушка стала жертвой обмана. Девушка потребовала немедленно спуститься и забрать у горе-коммерсантов золотое украшение. Увидев в окна подъезда, что женщина возвращается не одна, подозреваемые решили скрыться. Родственница жертвы успела запомнить номер автомобиля и сообщила в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.