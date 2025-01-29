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Новости Республики
Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

В Севастополе задержали краснодарца. Криминальный «гастролёр» похитил у пенсионеров почти 4 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:54 29.01.2025

С целью незаконного заработка криминальный «гастролёр» несколько раз посещал Севастополь и Республику Крым.

Предварительно установлено, что дистанционные мошенники звонили пенсионерам в мессенджерах, представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали о необходимости проверки имеющейся у них наличности на подлинность и неучастие в финансировании терроризма.  Как только жертва была готова передать свои деньги, аферисты отправляли её по другим адресам, где доверчивые пенсионеры передавали от 114 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После того, как на руках невольного курьера оказывалась крупная сумма, к нему прибывал настоящий пособник мошенников, который забирал деньги и перечислял их своим кураторам, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его когда он приехал забрать 950 тысяч рублей у очередной жертвы. Злоумышленником оказался подрабатывающий частным извозом 40-летний житель Краснодарского края.

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В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 1,3 млн рублей, который он успел похитить аналогичным образом у пенсионеров из Симферополя.

В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 8 эпизодам преступной деятельности, но сотрудники полиции обоснованно полагают что количество потерпевших составляет не менее 12 человек.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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