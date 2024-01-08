В Севастополе задержали магазинного воришку. «Специализировался» по кошелькам и сумкам

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали приезжего мужчину, подозреваемого в трёх кражах из магазинов. Как рассказали в УМВД по г. Севастополю, ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Установлено, что 36-летний житель Симферополя, ведущий асоциальный образ жизни, приехал в Севастополь и, не имея законного заработка, промышлял кражами в местных магазинах. В ходе своих визитов в торговые точки он выжидал момент когда продавцы отвлекутся, тайком похищал из-под прилавка на кассовой зоне находившиеся там кошельки и сумки, а затем скрывался. Во время трёх таких краж ему удалось похитить в общей сложности более 100 тысяч рублей, которые злоумышленник потратил на покупку одежды, алкоголя и продуктов питания, – сообщили в УМВД.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фигурант заключён под стражу.