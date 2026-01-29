Истории о том, как севастопольцы за четыре дня потеряли почти 3 млн рублей

Узнайте больше: Истории о том, как севастопольцы за четыре дня потеряли почти 3 млн рублей

В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетики в особо крупном размере

В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетики в особо крупном размере

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.