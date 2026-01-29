В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетики в особо крупном размере

Прямо сейчас:
Происшествия 13:35 29.01.2026

Ранее сотрудниками ОНК ОМВД России по Гагаринскому району была получена информация о том, что 25-летний молодой человек может быть причастен к сбыту наркотиков с помощью тайниковых закладок на территории города.

Подозреваемого задержали, когда он намеревался поднять мастерклад, предназначающийся для дальнейшей фасовки на разовые дозы.

При осмотре мобильного телефона задержанного были установлены географические координаты схронов, из которых сотрудниками наркоконтроля изъяты шесть свертков с наркотическим средством. Также при обследовании места жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружены упаковочный материал и весы высокой точности.  Всего из оборота оперативники изъяли более 317 граммов метилэфедрона.

Подозреваемый признался, что в ноябре 2025 года устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение партии наркотических средств, их фасовка на разовые дозы и оборудование тайников.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст 228.1 УК РФ и  ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

