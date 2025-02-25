В Севастополе задержали местного жителя — выращивал коноплю. Хотел наладить сбыт «дурман-травы»

Как установили полицейские, мужчина обустроил на цокольном этаже своего дома своеобразную теплицу, в которой выращивал коноплю. Созревшие кусты он собирал и высушивал, а после изготавливал из них марихуану для последующей продажи. В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции изъяли из подвала 23 куста каннабиса, более 1 кг частей этих растений и около 700 граммов готовой для сбыта «дурман-травы», а также различные приспособления и оборудование, используемые задержанным для культивирования конопли, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.