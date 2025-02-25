В Севастополе задержали местного жителя — выращивал коноплю. Хотел наладить сбыт «дурман-травы»

Сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт наркотических средств растительного происхождения.
Как установили полицейские, мужчина обустроил на цокольном этаже своего дома своеобразную теплицу, в которой выращивал коноплю. Созревшие кусты он собирал и высушивал, а после изготавливал из них марихуану для последующей продажи. В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции изъяли из подвала 23 куста каннабиса, более 1 кг частей этих растений и около 700 граммов готовой для сбыта «дурман-травы», а также различные приспособления и оборудование, используемые задержанным для культивирования конопли, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования преступлений наркоаграрий заключён под стражу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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