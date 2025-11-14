Прямо сейчас:
В Севастополе задержали мошенника, подменившего дорогостоящий смартфон на пункте выдачи заказов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:49 14.11.2025

План завладения смартфоном 21-летнему парню казался надёжным, но всё в итоге закончилось уголовной ответственностью.

Установлено, что вечером молодой человек приехал получать заказ на пункте выдачи заказов маркетплейса. Он заказал два гаджета: один – оригинальный смартфон стоимостью почти 100 тысяч рублей, а другой – качественный муляж. Воспользовавшись тем, что сотрудник ПВЗ отвернулся, хитрец быстро спрятал настоящий телефон в карман, а муляж засунул в упаковку из-под него и отдал на возврат. После успешного трюка с подменой он направился домой праздновать ловкое и почти бесплатное приобретение топового мобильника. Однако, персонал проверил вскрытую упаковку, и обман вскрылся, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, похищенный телефон он спрятал дома и в дальнейшем планировал им пользоваться самостоятельно.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

