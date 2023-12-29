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В Севастополе задержали мошенника, забравшего у пожилых женщин почти миллион рублей
Коллаж: 12-kanal.ru

В Севастополе задержали мошенника, забравшего у пожилых женщин почти миллион рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:43 29.12.2023

Деньги потерпевшим вернут.

В Севастополе оперативники по «горячим следам» задержали криминального курьера, который обманом похитил у двух пенсионерок 998 тысяч рублей. Мужчина подозревается в хищении денег по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Практически в одно и то же время двум пожилым жительницам Севастополя позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их близкие родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, а для урегулирования всех вопросов необходимо срочно заплатить крупную сумму. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, лицо которого было скрыто медицинской маской.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его сразу же после визита к очередной потерпевшей. В ходе личного досмотра у пособника мошенников были обнаружены и изъяты денежные средства, которые он похитил у женщин, в сумме 998 тысяч рублей. Изъятые деньги будут возвращены пенсионеркам, — сообщили в МВД по РК.

Задержанным оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 47-летний житель Ростова-на-Дону, который прибыл в Севастополь для криминального заработка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант заключён под стражу.

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