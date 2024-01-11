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В Севастополе задержали «московского Бэнкси» — размалевал историческое орудие на 11-й батарее
Фото: ForPost. Новости Севастополя. https://sevastopol.su/news/sevastopolskuyu-11-yu-batareyu-izrisoval-muzhchina-iz-moskvy

В Севастополе задержали «московского Бэнкси» — размалевал историческое орудие на 11-й батарее

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:50 11.01.2024

Обнаружив странное аляповатое граффити на 11-й береговой батарее в Севастополе, горожане подумали, что «отметились» юные хулиганы. Случай оказался куда запущеннее.

7 января в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли рисунок на морское артиллерийское орудие эсминца «Бойкий» на объекте культурного наследия регионального значения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой приняли все меры для документирования и сбора доказательств.

В результате проведенных мероприятий оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю установлена личность автора граффити. Им оказался 37-летний гость из Москвы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Да-да, худо-художник 37 годочков. Мотивация проступка? Он рассказал полицейским, что с помощью рисунка «хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе». Знак – «котик» с фарами-глазами. Если кто не догадался. О художественной ценности творения даже спорить не приходится. Хулиганство? Не только. Скорее вандализм, ибо 11-я батарея в Севастополе – не просто знаковое, историческое место, но и объект культурного наследия регионального значения.

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Собранные сотрудниками полиции материалы, имеющие доказательственное значение, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. «Московский Бэнкси» задержан.

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