В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в двух мошенничествах на 2 миллиона рублей

Под предлогом инвестирования в бизнес севастополец убедил двух своих знакомых передать ему крупные суммы.
Полицейские установили, что 35-летний администратор и по совместительству работник барбершопа предложил своему работодателю несколько вариантов выгодных инвестиций: установить кофейный автомат самообслуживания на территории одного из вузов, а также недорого приобрести ювелирные изделия. Якобы для успешного запуска бизнес-проекта и покупки предприимчивый подчинённый убедил передать ему 1 млн. рублей. Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства не будет, он похитил полученные денежные средства. Во втором случае, убедившись, что один из клиентов парикмахерской имеет хороший материальный достаток, мужчина предложил ему стать совладельцем барбершопа. Получив от него обманом 1 млн. рублей, аферист похитил их и потратил на покупки, развлечения и другие личные нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
В отношении задержанного следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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