В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных сбережений с карты пенсионера

Установлено, что 75-летний пожилой мужчина, имея ограниченные возможности здоровья, передал 49-летнему приятелю свою банковскую карту и доверил осуществлять необходимые ему покупки.
Об этом стало известно знакомому помощника пенсионера – 41-летнему местному жителю, ведущему асоциальный образ. Он подкараулил доверителя, избил его, тайком похитил у него чужую банковскую карту и с её помощью оплатил покупки в магазинах на общую сумму более 17 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемого, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, по факту нанесения задержанным побоев проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе