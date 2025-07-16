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В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин

В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:08 16.07.2025

Напомним, информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщали о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе.

Сегодня стало известно, что подозреваемый в совершении преступлений, задержан.

Следственными  органами СК России возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 44-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера  с применением насилия к потерпевшим (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Ранним утром 10 июля и ночью 11 июля текущего года неизвестный на проспекте Октябрьской Революции напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет и совершал иные действия сексуального характера. В короткие сроки фигурант был установлен сотрудниками полиции и накануне задержан при силовой поддержке СОБР «Сокол» Росгвардии. Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Следователями следственного отдела по Гагаринскому району и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе – молекулярно-генетическая. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.

В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин

Следствие готовится предъявить жителю Севастополя обвинение по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска устанавливаются иные возможные потерпевшие от действий злоумышленника.

источник: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю

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