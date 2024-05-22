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В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы
скрин видео: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:20 22.05.2024

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров видеозапись, на которой неизвестный мужчина, находясь на площади Ушакова, справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Противоправные действия правонарушителя были зафиксированы неравнодушными гражданами и получили широкое распространение в социальных сетях, вызвав справедливое негодование жителей города-героя Севастополя. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали причастного к инциденту. Им оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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В настоящее время задержанный доставлен сотрудниками полиции в следственный орган для дальнейшего разбирательства.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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