В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы

Противоправные действия правонарушителя были зафиксированы неравнодушными гражданами и получили широкое распространение в социальных сетях, вызвав справедливое негодование жителей города-героя Севастополя. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали причастного к инциденту. Им оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.