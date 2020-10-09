В Севастополе задержали мужчину, промышлявшего кражами в многоэтажках

В Севастополе совершал хищения личного имущества граждан и лифтового оборудования из многоэтажек по ночмам. Сотрудники полиции установили его причастность к двум аналогичным кражам.

В первом случае 36-летний мужчина повредил противоугонный трос и похитил находившийся на лестничной клетке велосипед стоимостью 18 тысяч рублей, а втором – повредил навесной замок на двери лифтового помещения, проник внутрь и похитил оборудование стоимостью 5 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого и изъяли украденный велосипед. Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное лифтовое оборудование сбыл случайному знакомому на одном из рынков города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.