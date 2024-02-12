В Севастополе задержали нетрезвого угонщика иномарки. Без непродолжительной погони не обошлось

В Севастополе в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный угнал его автомобиль «Hyundai Solaris».

Осуществляя поиск транспортного средства, сотрудники ДПС заметили похожую по описанию иномарку на одном из участков автодороги «Таврида». Поскольку водитель проигнорировал законное требование об остановке и резко увеличил скорость, полицейские начали преследование правонарушителя. Во время погони автоинспекторам через громкоговорящее устройство удалось убедить угонщика выполнить их требования и остановиться. За рулём оказался 27-летний мужчина, имевший внешние признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование. По словам задержанного, он обратил внимание на заведённый автомобиль и решил на нём прокатиться, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе проверки полицейские выяснили, что гражданин ранее уже был лишён водительских прав за пьяную езду. По факту повторного управления в состоянии опьянения в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, а за неправомерное завладение автомобилем – по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Сотрудники Госавтоинспекции вернули угнанную иномарку в технически исправном состоянии законному владельцу. А вот угонщику грозит реальный срок.