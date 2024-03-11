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В Севастополе задержали подозреваемого в двух кражах из комиссионного магазина
Иллюстрация: stolicaonego.ru

В Севастополе задержали подозреваемого в двух кражах из комиссионного магазина

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 11.03.2024

Хищения товара злоумышленником зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом помещении комиссионного магазина.

Полицейские установили, что ранее судимый за хранение запрещённых веществ 31-летний мужчина посетил комиссионный магазин с целью совершения кражи. Выбрав момент, когда продавец отвлёкся, он тайно похитил с витрины шлифовальную машинку стоимостью 3 тысячи рублей и скрылся. Спустя несколько недель он вернулся в тот же ломбард и по аналогичной схеме украл ноутбук стоимостью 38 тысяч рублей. Похищенную технику злоумышленник сбыл случайным прохожим, а вырученные преступным путём деньги потратил на покупки и развлечения, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Обнаружив пропажу товара, администрация магазина обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Причастность задержанного к совершённым кражам подтверждается его признательными показаниями и изъятыми вещественными доказательствами, устанавливается местонахождение похищенного имущества.

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В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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