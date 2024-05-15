В Севастополе задержали подозреваемого в кражах дорогостоящего смартфона и крупной суммы с банковского счёта

инцидент первый: п олицейские установили, что 33-летний местный житель приобрёл два мобильных телефона общей стоимостью около 210 тысяч рублей и решил отметить дорогостоящие покупки распивая спиртные напитки в своём припаркованном автомобиле возле адреса проживания. Находясь в состоянии опьянения, он попросил прохожего проводить его домой, а позже заметил, что лишился нового смартфона стоимостью 120 тысяч рублей.

п во втором случае 68-летний пенсионер, находясь в состоянии опьянения, уснул на улице, а когда проснулся и пришёл домой, то обнаружил пропажу своего телефона. Мужчина не придал этому большого значения и, как оказалось, зря. Позже он узнал, что с помощью банковского приложения, установленного на похищенном телефоне, у него похитили со счёта более 467 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 29-летний местный житель. Задержанный рассказал, что сбыл украденный смартфон, а все вырученные преступным путём деньги потратил на развлечения и покупки.

В отношении подозреваемого следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю