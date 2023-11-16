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В Севастополе задержали подозреваемого в краже музыкальной колонки из магазина. Так нужна была?
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе задержали подозреваемого в краже музыкальной колонки из магазина. Так нужна была?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:43 16.11.2023

Ранее 38-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, вымогательство, мошенничество, незаконное проникновение в жилище и оскорбление представителя власти.

Сотрудниками полиции установлено, что 38-летний мужчина зашёл в один из супермаркетов электроники под видом покупателя. Убедившись, что работники магазина не наблюдают за его действиями, он взял с витрины музыкальную колонку стоимостью девять тысяч рублей, а затем вышел из торгового зала и скрылся. Похищенное имущество злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Его причастность к совершённому преступлению подтверждается признательными показаниями и записями с камер видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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