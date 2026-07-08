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Новости Республики

В Севастополе задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений собутыльнику

Опубликовал: news-parser в Происшествия 11:00 08.07.2026

В Севастополе пьянка завершилась большим конфликтом:

В один из дней компания соседских мужчин решила собраться и немного расслабиться. Алкоголь «лился рекой», смех и веселье были слышны на другой улице, вот только под конец вечера настроение стало меняться. Всё началось с неудачной шутки 33‑летнего севастопольца, который якобы оскорбил жену 25‑летнего соседа. Между мужчинами началась потасовка, в ходе которой младший из них нанёс множественные удары своему обидчику ногами и руками в область рёбер, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения. Когда он осознал, что произошло, то сразу же поспешил вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Поступив в приёмное отделение, пострадавший решил скрыть происхождение своих травм и сказал лишь, что упал с лестницы. Но опытные врачи заключили, что такие повреждения невозможно получить самостоятельно. Этой информацией они поделились с сотрудниками полиции, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На место незамедлительно прибыли оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району и, поговорив с жертвой, всё же выяснили, что причиной травм стала не лестница, а 25‑летний молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление.

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Следственным отделом в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за что грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под домашним арестом.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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