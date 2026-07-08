В Севастополе задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений собутыльнику

В Севастополе пьянка завершилась большим конфликтом:

В один из дней компания соседских мужчин решила собраться и немного расслабиться. Алкоголь «лился рекой», смех и веселье были слышны на другой улице, вот только под конец вечера настроение стало меняться. Всё началось с неудачной шутки 33‑летнего севастопольца, который якобы оскорбил жену 25‑летнего соседа. Между мужчинами началась потасовка, в ходе которой младший из них нанёс множественные удары своему обидчику ногами и руками в область рёбер, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения. Когда он осознал, что произошло, то сразу же поспешил вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Поступив в приёмное отделение, пострадавший решил скрыть происхождение своих травм и сказал лишь, что упал с лестницы. Но опытные врачи заключили, что такие повреждения невозможно получить самостоятельно. Этой информацией они поделились с сотрудниками полиции, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.