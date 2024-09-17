В Севастополе задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств за нераспространение интимных фото

Простое знакомство в сети «Интернет» обернулось для 20-летнего севастопольца неприятной историей и заявлением в полицию.
Установлено, что в приложении для знакомств молодой человек нашел симпатичную девушку, с которой решил завязать общение. После недолгой, но откровенной переписки в социальных сетях, они обменялись фотографиями интимного характера и даже договорились встретиться. Однако в последний момент новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей десять тысяч рублей. В подтверждение своих угроз, аферистка отправила двоим пользователям указанные фотографии, после чего испуганный потерпевший выполнил её требование и перевел по указанным реквизитам необходимую сумму денег, а также обратился за помощью в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОБК УМВД России по г. Севастополю установили, что подозреваемым является вовсе не девушка, а 21-летний молодой человек, проживающий в Республике Адыгея. Фигурант был задержан во время выезда в служебную командировку. Он признался в содеянном и рассказал, что решил при помощи такой схемы подзаработать.
В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.
источник6 пресс-служба УМВД России в Севастополе
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