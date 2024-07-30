В Севастополе задержали приезжего мужчину, подозреваемого в нескольких кражах спортивной обуви

В начале июня молодой мужчина пришел в один из спортивных магазинов Севастополя, чтобы найти себе новые кроссовки. Он примерил новую обувь, но оплачивать понравившийся товар не стал и в ней же ушел. Спустя какое-то время злоумышленник вновь вернулся в тот же магазин и вернул похищенные кроссовки на место. Вместо них он выбрал другую модель спортивной обуви, и на этот раз ушел уже в ней. Обнаружив данный факт, директор магазина обратился с заявлением в ОМВД России по Гагаринскому району. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили ранее судимого за подобные преступления 25-летнего уроженца Чебоксар, приехавшего в Севастополь на заработки.