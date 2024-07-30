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В Севастополе задержали приезжего мужчину, подозреваемого в нескольких кражах спортивной обуви
фото: pikist.com

В Севастополе задержали приезжего мужчину, подозреваемого в нескольких кражах спортивной обуви

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:11 30.07.2024

История в Севастополе такова:

В начале июня молодой мужчина пришел в один из спортивных магазинов Севастополя, чтобы найти себе новые кроссовки. Он примерил новую обувь, но оплачивать понравившийся товар не стал и в ней же ушел. Спустя какое-то время злоумышленник вновь вернулся в тот же магазин и вернул похищенные кроссовки на место. Вместо них он выбрал другую модель спортивной обуви, и на этот раз ушел уже в ней.  Обнаружив данный факт, директор магазина обратился с заявлением в ОМВД России по Гагаринскому району. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили ранее судимого за подобные преступления 25-летнего уроженца Чебоксар, приехавшего в Севастополь на заработки. 

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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