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Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

В Севастополе задержали работницу пунктов выдачи заказов, подозреваемую в краже отказных товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:20 27.01.2025

В ОМВД России Нахимовскому району обратилась 39-летняя владелица двух пунктов выдачи заказов популярного интернет-магазина. Она объяснила, что в отчетный период компания уведомила её о том, что из пунктов выдачи на склад не вернулись товары, от которых отказались покупатели на общую сумму более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 40-летняя работница пунктов.  Полицейские установили, что женщина, периодически выходя на смены в разные ПВЗ, проводила в программе отказ от товара, который покупатели не хотели забирать и присваивала его себе. Часть украденного злоумышленница раздарила на новогодние праздники, а остальное оставила себе. «Добычей» злоумышленницы стали нижнее белье, пылесос, обои, спицы для вязания и много другое, — цитирует пресс-служба УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и в скором времени вернут законной владелице.

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В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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