В Севастополе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с сертификатами на отдых

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:24 24.09.2025

Две подруги решили отдохнуть в отеле премиум-класса, когда узнали, что смогут купить сертификаты на его посещение почти за бесценок, однако ни отдыха, ни билетов так и не увидели:

В августе 47-летней врачу из Симферополя коллега предложила два сертификата на посещение пятизвездочного крымского отеля, уточнив, что отдаст их дешевле реальной стоимости. Обрадовавшись такому выгодному предложению медик позвонила своей подруге – 50-летней жительнице Севастополя, и позвала отдохнуть вместе, а та, конечно, согласилась.

Подруги отдали за желаемый отдых 111 тысяч рублей и ждали свои «пропуски» в отель. «Добрая» коллега одной из подруг все время откладывала передачу заветных сертификатов и отказывалась возвращать деньги под предлогом трудных жизненных обстоятельств. Спустя месяц она все-таки прислала фото сертификатов, что и раскрыло ее схему, ведь жительница Севастополя уже бывала в этом отеле и сертификаты выглядели совершенно иначе, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Когда обман раскрылся, а деньги так и не вернулись владелице, пятидесятилетняя дама обратилась в полицию Севастополя с заявлением о мошеннических действиях.

Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью ОМВД России по Ленинскому району задержали 45-летнюю врача из Симферополя, после чего установили, что приятельницы не единственные ее жертвы – еще пять подобных случаев зарегистрировано в Симферополе.

Подозреваемая полностью признала вину и возместила материальный ущерб в полном объеме. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Жительнице Симферополя грозит до 5 лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

