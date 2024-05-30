В Севастополе задержали женщину за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации

В своих высказываниях автор негативно и оскорбительно высказывался о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и о целях и задачах СВО. В кратчайшие сроки оперативники установили личность комментатора и при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии задержали его. Автором оказалась 39-летняя уроженка сопредельного государства. Она созналась в содеянном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в ходе мониторинга виртуального пространства выявили в чате одного из телеграм-каналов комментарии, дискредитирующие действия российской армии при выполнении задач в специальной военной операции.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю