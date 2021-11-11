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В Севастополе задержали жителя Краснодарского края - подозревают в дистанционном мошенничестве. Вас не обманывал?

В Севастополе задержали жителя Краснодарского края — подозревают в дистанционном мошенничестве. Вас не обманывал?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:03 11.11.2021

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали 37-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в хищении денежных средств дистанционным способом.

В ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя обратился 35-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил у него обманным путём десять тысяч рублей. Полицейские установили, что с целью хищения денежных средств ранее судимый краснодарец разместил на одном из специализированных сайтов объявление о выполнении строительных работ по сходной цене. После того, как ему позвонил житель Севастополя, мошенник подтвердил готовность выполнить указанные в рекламе услуги, но потребовал перечислить на его банковский счёт предоплату. Получив таким путём денежные средства, злоумышленник перестал выходить на связь, а похищенные десять тысяч рублей потратил на свои нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По месту жительства фигуранта сотрудники полиции провели обыск в ходе которого изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевший перечислял деньги.

ВНИМАНИЕ! В настоящее время оперативники проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям на территории Севастополя.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе задержали жителя Краснодарского края - подозревают в дистанционном мошенничестве. Вас не обманывал?

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