В Севастополе занимаются оздоровлением памятников природы — приводят в порядок великовозрастные дубы

Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства приступили к комплексным работам по сохранению и оздоровлению великовозрастных деревьев — памятников природы регионального значения. Работа началась на территории села Дальнее, где расположен памятник природы регионального значения «Дубы «Стражи Бельбека». Здесь растут два черешчатых дуба возрастом более 500 лет.

Процесс сохранения и оздоровления включает в себя обрезку усохших и поврежденных ветвей, обработку срезов, удаление комлевой поросли и водяных побегов, а также очистку стволов от грибов и посторонних предметов. Акцент в работе делается и на пломбирование дупел — природных полостей, которые могут ускорять гниение древесины и снижать устойчивость деревьев к ветровым нагрузкам. Все процедуры проводятся с соблюдением экологических стандартов, чтобы не навредить естественной биологической среде древесных гигантов.

Черешчатые дубы были официально признаны памятниками природы регионального значения после научной оценки их возрастных, биологических и исторических ценностей. В период с 2023 по 2024 год была проведена детальная научно-исследовательская работа, результаты которой легли в основу разработки индивидуальных планов оздоровления для каждого экземпляра.

При планировании работ специалисты учли все рекомендации научной группы, включая оптимальные сроки проведения процедур, выбор безопасных средств обработки и минимально инвазивные методы вмешательства. Это позволяет не только продлить жизнь уникальным деревьям, но и сохранить их как живые памятники природы и истории для будущих поколений севастопольцев и гостей города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя