Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе занялись дорогой к автовокзалу. Говорят — будут работать по ночам

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе занялись дорогой к автовокзалу. Говорят - будут работать по ночам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе занялись дорогой к автовокзалу. Говорят — будут работать по ночам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:24 21.05.2021

Автомобильная дорога по ул. Вокзальная и участок ул. Героев Севастополя вошли в программу ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Участок ремонтных работ протяженностью 1,7 км начинается от автовокзала Севастополя и заканчивается на пересечении ул. Героев Севастополя и ул. Брестская. Работы выполняет предприятие «Севавтодор». Завершить ремонт при благоприятных погодных условиях планируется до июля.

С начала недели мы приступили к фрезерованию покрытия проезжей части двух участков, а также устройству выравнивающего слоя покрытия. Дорожные работы проводим исключительно в ночное время в связи с интенсивным движением транспорта днем. На участке ремонта задействовано 25 дорожных рабочих, около 30 единиц спецтехники, водители и механизаторы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Севавтодора Петра Жигайлова.

До ввода дорог в эксплуатацию дорожники заменят 23 тысячи квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия, люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, нанесут дорожную разметку, установят новые дорожные знаки.

Улицы Вокзальная и Героев Севастополя связывают Корабельную сторону Нахимовского района Севастополя с Ленинским районом города. Здесь проходит более 24 маршрутов общественного транспорта. В непосредственной близости расположены социально-значимые объекты: авто- и железнодорожный вокзалы, школы № 18 и № 6, МФЦ, отделение почты.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в нормативное состояние приведут 70 автомобильных дорог Севастополя общей протяженностью около 50 км.

В Севастополе занялись дорогой к автовокзалу. Говорят - будут работать по ночам

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.