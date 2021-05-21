В Севастополе занялись дорогой к автовокзалу. Говорят — будут работать по ночам

Автомобильная дорога по ул. Вокзальная и участок ул. Героев Севастополя вошли в программу ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Участок ремонтных работ протяженностью 1,7 км начинается от автовокзала Севастополя и заканчивается на пересечении ул. Героев Севастополя и ул. Брестская. Работы выполняет предприятие «Севавтодор». Завершить ремонт при благоприятных погодных условиях планируется до июля.

С начала недели мы приступили к фрезерованию покрытия проезжей части двух участков, а также устройству выравнивающего слоя покрытия. Дорожные работы проводим исключительно в ночное время в связи с интенсивным движением транспорта днем. На участке ремонта задействовано 25 дорожных рабочих, около 30 единиц спецтехники, водители и механизаторы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Севавтодора Петра Жигайлова.

До ввода дорог в эксплуатацию дорожники заменят 23 тысячи квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия, люки смотровых колодцев, дождеприемные решетки, нанесут дорожную разметку, установят новые дорожные знаки.

Улицы Вокзальная и Героев Севастополя связывают Корабельную сторону Нахимовского района Севастополя с Ленинским районом города. Здесь проходит более 24 маршрутов общественного транспорта. В непосредственной близости расположены социально-значимые объекты: авто- и железнодорожный вокзалы, школы № 18 и № 6, МФЦ, отделение почты.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в нормативное состояние приведут 70 автомобильных дорог Севастополя общей протяженностью около 50 км.