В Севастополе запланировано более 300 мероприятий к празднованию Великой Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 марта провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 81-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Перед началом заседания глава города вручил памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участнику Великой Отечественной войны, председателю ветеранской организации партизан и подпольщиков города Севастополя Михаилу Латохе.

Первым вопросом заседания оргкомитета стало проведение праздничных мероприятий в Севастополе.

В этом году запланировано более 300 мероприятий — и общегородских, и локальных, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта. У нас уже прошла международная акция «Сад памяти», также в Севастополе уже побывал «Поезд Победы». Крупную акцию «Путь к Победе» будем проводить совместно с Республикой Крым — эта акция посвящена Крымской наступательной операции, она завершится 12 мая на 35-й береговой батарее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Традиционно в мае состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», акция «Честь и достоинство» — ритуал слияния вечных огней Севастополя и Крыма в единый вечный огонь. Совместно с Черноморским флотом будут проведены Парады во дворах ветеранов. В кинотеатрах будут показывать фильмы о победе в Великой Отечественной войне, в театрах пройдут спектакли — в том числе, благотворительные для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, в музеях города и на открытых площадках пройдут выставки, посвященные Победе. В праздничные дни планируется проведение концертов. Задействованы будут практически все площадки, в том числе, впервые концерты пройдут в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Торжественные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах.

О выплатах ветеранам доложил заместитель губернатора Игорь Михеев:

Из регионального бюджета выплаты уже произведены: по состоянию на сегодня их получили все 9165 ветеранов. Выплаты из федерального бюджета выплаты в апреле-мае текущего года получит 1431 ветеран Великой Отечественной войны», — сказал вице-губернатор.

Перед Днём Победы 1106 ветеранам будут вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Медали вручат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям осажденного Севастополя, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Сталинграда, труженикам тыла.

Мы сегодня договорились, что медаль, выпущенную по поручению президента, будут вручать и главы районов, и депутаты Законодательного собрания, и члены Общественной палаты, чтобы как можно скорее вручить награды ветеранам. Обратил внимание коллег: это должны быть не формальные мероприятия — ветеранов нужно приглашать на торжественные мероприятия, либо приходить домой к тем, кто не может участвовать в публичных мероприятиях по состоянию здоровья, и проводить соответствующие церемонии, — подчеркивает Михаил Развожаев.

О благоустройстве памятных мест доложил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.