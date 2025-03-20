В Севастополе запланировано более 300 мероприятий к празднованию Великой Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 марта провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 81-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Перед началом заседания глава города вручил памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участнику Великой Отечественной войны, председателю ветеранской организации партизан и подпольщиков города Севастополя Михаилу Латохе.
Первым вопросом заседания оргкомитета стало проведение праздничных мероприятий в Севастополе.
В этом году запланировано более 300 мероприятий — и общегородских, и локальных, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта. У нас уже прошла международная акция «Сад памяти», также в Севастополе уже побывал «Поезд Победы». Крупную акцию «Путь к Победе» будем проводить совместно с Республикой Крым — эта акция посвящена Крымской наступательной операции, она завершится 12 мая на 35-й береговой батарее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.
Традиционно в мае состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», акция «Честь и достоинство» — ритуал слияния вечных огней Севастополя и Крыма в единый вечный огонь. Совместно с Черноморским флотом будут проведены Парады во дворах ветеранов. В кинотеатрах будут показывать фильмы о победе в Великой Отечественной войне, в театрах пройдут спектакли — в том числе, благотворительные для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, в музеях города и на открытых площадках пройдут выставки, посвященные Победе. В праздничные дни планируется проведение концертов. Задействованы будут практически все площадки, в том числе, впервые концерты пройдут в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Торжественные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах.
О выплатах ветеранам доложил заместитель губернатора Игорь Михеев:
Из регионального бюджета выплаты уже произведены: по состоянию на сегодня их получили все 9165 ветеранов. Выплаты из федерального бюджета выплаты в апреле-мае текущего года получит 1431 ветеран Великой Отечественной войны», — сказал вице-губернатор.
Перед Днём Победы 1106 ветеранам будут вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Медали вручат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям осажденного Севастополя, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Сталинграда, труженикам тыла.
Мы сегодня договорились, что медаль, выпущенную по поручению президента, будут вручать и главы районов, и депутаты Законодательного собрания, и члены Общественной палаты, чтобы как можно скорее вручить награды ветеранам. Обратил внимание коллег: это должны быть не формальные мероприятия — ветеранов нужно приглашать на торжественные мероприятия, либо приходить домой к тем, кто не может участвовать в публичных мероприятиях по состоянию здоровья, и проводить соответствующие церемонии, — подчеркивает Михаил Развожаев.
О благоустройстве памятных мест доложил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.
Вступил в силу приказ Минкульта России, позволяющий в упрощенном порядке ремонтировать объекты культурного наследия, увековечивающие память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны. Севнаследие подготовило необходимые списки, на сегодня за 34 исполнительными органами закреплены 156 ОКН, назначены ответственные, часть ведомств уже приступила к работе. Благоустройство памятников планируется завершить до конца апреля, — заявил первый замгубернатора.
После ремонтно-восстановительных работ к Дню Победы откроются два объекта культурного наследия — «Братские могилы советских воинов» (у западной стены городского кладбища на улице Пожарова и скульптурная композиция «Солдат и матрос». Также по поручению главы города идет благоустройство мемориального комплекса «Летчикам-черноморцам» в Каче.
По решению президента 2025 год стал годом защитника Отечества. На все праздничные мероприятия будут приглашены не только ветераны, но и участники специальной военной операции. Так Севастополь подчеркнёт связь поколений защитников, заключил Михаил Развожаев.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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