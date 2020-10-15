В Севастополе запретили все культурно-массовые мероприятия. Пока — на две недели

В Севастополе решение о запрете всех культурно-массовых мероприятий принято штабом по противодействию распространения COVID-19 на территории города.

Ежедневно прирост по COVID порядка 30 человек. Это много для Севастополя. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы система здравоохранения продолжала справляться с инфекцией, — цитирует пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

На две недели в Севастополе приостанавливается деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек.

Запрещается проведение государственной регистрации браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек. Запрещается деятельность по предоставлению экскурсионных услуг в Севастополе, — отмечает Губернатор.

Органам власти разрешено проводить только совещания по чрезвычайно важным вопросам с количеством участников не более 30 человек.

Гостиницы и места размещения могут заселять граждан только при наличии результатов обследования COVID-19 методом ПЦР или методом выявления антител, проведенные за 5 дней до заселения. Прошу отработать этот вопрос с гостиницами, проверки будут, — заявил Михаил Развожаев.

Кроме того, с понедельника, 19 октября, будет введена практика лечения пациентов с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, дома. Такая практика действует во многих городах РФ. В севастопольских больницах, специализирующиеся на COVID, коечный фонд практически заполнен. В каждом случае решение будут принимать врачи, учитывая ситуацию с больным.

Медикаменты, тем кто лечится дома, будет доставлять первичное звено. В случае ухудшения здоровья – пациентов будут госпитализировать, — сказал Губернатор.