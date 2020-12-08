В Севастополе запустили сервис электронной записи на прием в органы соцзащиты на 2021 год

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения открылась электронная запись на приём к специалистам отдела социальных выплат на январь 2021 года. Однако далеко не всем необходимо записываться на приём, поскольку большинство региональных мер соцподдержки продлены автоматически до 1 марта следующего года.

Среди выплат, которые продлены в беззаявительном порядке: ГСП малообеспеченным семьям, пособие на ребёнка, пособие на ребёнка одинокой матери, пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная денежная выплата при рождении первого и третьего ребенка, денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания. Данные меры продлены на основании ранее принятых документов. Таким образом, обращаться в январе 2021 в районные управления органов соцзащиты за продлением этих выплат не требуется, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения ведомства Евгению Пытько.

При этом специалист напомнила о необходимости продления выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, для тех заявителей, которым выплата была назначена в беззаявительном порядке.

Получателям ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет, которым выплата была произведена в беззаявительном порядке в июне текущего года и назначена по конец 2020 года, необходимо продлить указанную выплату в январе 2021 года. Всем остальным получателям, которые подали заявления после 20 мая, выплата назначена сроком на один год с даты подачи заявления. Им подавать заявления в январе не требуется. Выплата в январе будет продолжена в соответствии с установленным сроком, — подчеркнула замначальника управления социального обеспечения.

По словам Евгении Пытько, при повторном обращении за ежемесячной денежной выплатой от 3 до 7 лет, она также назначается с даты обращения.

В связи с тем, что с 1 по 10 января — праздничные дни, рекомендуем подавать заявления через портал Госуслуг. Размер выплаты в 2021 году составит 6138 рублей, на сегодняшний день – это 6047 рублей, — говорит замначальника управления социального обеспечения.

В 2021 году размер ежемесячного пособия при рождении первенца также изменится. Напомним, ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется через органы соцзащиты, на второго – в Пенсионном фонде (из средств материнского капитала). В этом году размер выплаты составляет 12 тысяч 94 рубля. При достижении ребенком соответствующего возраста (одного или двух лет) в следующем году, размер выплаты составит 12 тысяч 276 рублей.

Кроме того, в феврале планируется ежегодная индексация иных мер социальной поддержки.