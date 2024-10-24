В Севастополе запустили все котельные — отопительный сезон стартовал и для жилого фонда

24 октября в Севастополе запущены 141 котельная, а также Севастопольская ТЭЦ, тепло поступает в дома потребителей. Напомним, соответствующее распоряжение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства 18 октября.

Городские котельные запускались поэтапно, сначала начался процесс подачи тепла в социальные объекты — школы, садики, больницы, дома престарелых, следом началось подключение жилого фонда. Сроки и порядок запуска соответствует плановым показателям. К 25 октября тепло должно поступить во все дома и учреждения города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Если у вас возникли проблемы с отоплением: потекла батарея, «завоздушена» система, не поступает тепло в одну из батарей и другие, первым делом следует обратиться в свою управляющую компанию. Сотрудники УК обязаны провести проверку и устранить неисправности. Помимо управляющих компаний, можно обратиться в дежурные службы.

Для домов в управлении государственных управляющих компаний:

+7 (978) 300-02-47;

+7 (978) 300-02-71.

Для домов в управлении частных управляющих компаний:

+7 (8692) 41-44-28;

+7 (8692) 41-44-22;

+7(8692)41-44-21.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя