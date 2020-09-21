В Севастополе заработает WhatsApp-приёмная для обращений по вопросам оказания медпомощи

В Севастополе сервис WhatsApp-приёмная для обращений по вопросам своевременного оказания медпомощи заработает 22 сентября.

Стоит отметить, что через приемную не вызывают врача. Этот проект создан для контроля оказания медицинской помощи горожанам. В случае если вы вызвали по официальным телефонам службы 112 или 103 врача, и к вам помощь не прибывает, то сообщите об этом в приёмную. Это контроль качества работы медицинской службы в период распространения коронавируской инфекции. Понятно, если помощь своевременно не оказывается, то это ведет к дальнейшим нарушениям и распространению инфекции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

По словам и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, для WhatsApp-приёмной по вопросам мониторинга своевременного оказания медицинской помощи в рамках кампании противодействия COVID-19 зарезервирован специальный номер.

Принимаются только текстовые сообщения по вопросам: долгого ожидания или неприбытия скорой помощи при высокой температуре, неприбытия врача в пределах установленного записью интервала времени при высокой температуре. Сегодня линия работает в тестовом режиме, а завтра WhatsApp-приёмная начнет работать в полном объеме, — говорит специалист.

Сообщения будут приниматься на номер +7 (978) 254-03-03 ежедневно с 8.00 до 21.00. В сообщении необходимо указать ФИО и дату рождения, контактный телефон, адрес и описать тезисно суть проблемы. Ответственный сотрудник Ситуационного центра принимает сообщение, проверяет полноту предоставленных сведений. В случае нехватки информации сотрудник центра запрашивает у заявителя недостающие сведения, если сведения предоставлены в полном объеме – заявитель получает сообщение «Ваша заявка принята в работу». На основе полученной информации сотрудник заполняет карточку сообщения, направляет ее в колл-центр Департамента здравоохранения города Севастополя и ставит на контроль выполнение.

Оператор колл-центра маршрутизирует заявку по медицинским учреждениям, после выполнения заявки – оператор закрывает карточку сообщения. После закрытия карточки сообщения сотрудник Ситуационного центра информирует заявителя о решении его вопроса.