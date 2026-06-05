В Севастополе зарегистрировали случай мошенничества под предлогом продажи топливных талонов

4 июня в ОМВД России по Балаклавскому району поступило заявление от местной жительницы, которую обманули на семь тысяч рублей.
Так, 40-летняя женщина нашла в одной из групп популярного мессенджера объявление о продаже топливных талонов и связалась с продавцом. В ходе личной переписки ее ознакомили с расценками и сообщили, что данные талоны можно получить в электронном виде по полной предоплате. Согласившись с условиями, горожанка заказала 60 литров бензина и 20 литров дизельного топлива на общую сумму семь тысяч рублей, которые она перевела на предоставленный продавцом банковский счет.
Через короткое время после заказа с ней связались и сообщили, что топливные талоны закончились и перечисленные средства ей вернут в течение часа, однако ни денег, ни топливных талонов жительница Города-Героя так и не дождалась, — озвучили детали истории в пресс-службе ведомства.
Уважаемые севастопольцы! В условиях ажиотажного спроса на топливо аферисты будут активно пользоваться данной ситуацией. В связи с этим призываема вас покупать топливо только на официальных автозаправочных станциях – через кассу, терминал или проверенное мобильное приложение самой АЗС. Никогда не соглашайтесь на полную предоплату незнакомцам! Ни один добросовестный продавец топливных карт не потребует 100% аванса в мессенджере без договора и чека.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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