В Севастополе заведения общепита, не применяющие ККТ, станут объектом внимания налоговиков

В Севастополе продолжается реализация отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание», который предполагает вывод предприятий общепита из теневого сектора экономики, обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей.

Организации и предприниматели, которые занимаются бизнесом в сфере общественного питания, обязаны применять онлайн-кассы, однако это правило соблюдают далеко не все. В ходе реализации проекта определяются причины, которые способствуют сокрытию выручки в указанной сфере деятельности с целью предложения механизма для вывода предприятий общепита из теневого сектора. В настоящее время сотрудниками УФНС России по г. Севастополю проводятся мероприятия, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении ККТ, для включения в планы проверок. При этом применяется риск-ориентированный подход, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

По статистике, самыми распространенными нарушениями в сфере общепита являются: работа без ККТ, невыдача чека, выдача чека с некорректными реквизитами.

В план проверок могут попасть нарушители, выявленные с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России». Любой гражданин, чей телефон имеет доступ в интернет, может скачать разработанное ФНС приложение «Проверка чека». Просканировав QR-код на чеке можно проверить, соответствует ли он требованиям. Если нет, то в приложении имеется возможность подать жалобу.

Помимо сведений, поступающих от граждан, налоговые органы используют информацию, полученную из информационных источников службы. Так, сумму продаж, полученную с помощью автоматизированной системы контроля – АСК ККТ, сопоставляют с показателями налоговой отчетности, а также с фактом ее представления. Процесс автоматизации анализа данных, поступающих в налоговые органы, построен на алгоритмах, позволяющих выявить правонарушителя и однозначно квалифицировать нарушение, — говорят специалисты.